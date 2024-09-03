NOTRUF
Folge vom 03.09.2024: Er kam niemals dort an
43 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 12
Ein Jugendlicher verletzt sich bei einem Mofa-Unfall schwer. Für Notfallsanitäter und Familienvater Markus Kosch ein belastender Einsatz, denn das Unfallopfer ist im gleichen Alter wie sein eigener Sohn. - Hilfeschreie aus einer Wohnung: Ein blinder und orientierungsloser Mann stellt Notfallsanitäter Lukas Tschufenig vor ein großes Problem. - Blutiger Einsatz für Rettungssanitäter Dennis Rajsp: Ein Mitarbeiter aus einer Schreinerei ist mit beiden Händen in die Kreissäge geraten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1