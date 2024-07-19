NOTRUF
Folge vom 19.07.2024: Ins Fleisch geschnitten
45 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Eine ältere Dame hat monatelang Schmerzen ignoriert und bekommt jetzt die Rechnung dafür. Kann Christian Manshen noch rechtzeitig eingreifen? - Drama an der Fleischtheke: Durch eine Unachtsamkeit schneidet sich eine junge Fleischereifachverkäuferin an der Wurstmaschine in den Finger. Doch die Wunde ist deutlich tiefer als Rettungssanitäter Jo Bungarz zunächst annimmt. - Wespenstich mit dramatischen Folgen: Ein entspannter Sommertag endet für eine Familie in einer Katastrophe.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
