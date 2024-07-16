NOTRUF
Folge vom 16.07.2024: Perspektivwechsel
Folge vom 16.07.2024
Für Notfallsanitäter Christian Strzoda ist es ein Tag wie kein anderer. Plötzlich wird der erfahrene Retter selbst zum Angehörigen. Ein unfreiwilliger Perspektivwechsel, der Christian emotional herausfordert. - Notfallsanitäter Patrick Eschbach bringt einen Patienten in die psychiatrische Klinik. Doch während der Fahrt passiert etwas Unfassbares. - Rettungssanitäter Jo Bungarz berichtet von einem Einsatz, bei dem eine vermeintliche Kleinigkeit schlimme Folgen hatte.
