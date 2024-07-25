Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Verborgene Gefahr

SAT.1Folge vom 25.07.2024
Verborgene Gefahr

NOTRUF

Folge vom 25.07.2024: Verborgene Gefahr

Folge vom 25.07.2024

Ein 49-Jähriger stürzt mit seinem E-Bike, weil er mit dem Reifen in einer Schienenrille steckenblieb. Für Rettungssanitäter Dennis Rajsp und seinen Kollegen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Mann hat eine schwere Kopfverletzung, die dringend im Krankenhaus versorgt werden muss. - Ein junges Paar macht sich Sorgen um seine Nachbarin und verständigt Polizei und Rettungsdienst. - Eine kleine Familienfeier eskaliert, als ein 71-Jähiger bewusstlos aufgefunden wird.

