NOTRUF
Folge vom 25.07.2024: Verborgene Gefahr
44 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12
Ein 49-Jähriger stürzt mit seinem E-Bike, weil er mit dem Reifen in einer Schienenrille steckenblieb. Für Rettungssanitäter Dennis Rajsp und seinen Kollegen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Mann hat eine schwere Kopfverletzung, die dringend im Krankenhaus versorgt werden muss. - Ein junges Paar macht sich Sorgen um seine Nachbarin und verständigt Polizei und Rettungsdienst. - Eine kleine Familienfeier eskaliert, als ein 71-Jähiger bewusstlos aufgefunden wird.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
