NOTRUF
Folge vom 05.09.2024: Für ein Glas Wasser
44 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Eine junge Frau hat einen Notfall im Badezimmer. Als die Sanitäter Philipp Stehling und Thomas Schmidt eintreffen, erwartet sie ein völlig anderer Einsatz und sie müssen schnell umdenken. - Ein ungewöhnlicher Notruf führt Christian Strzoda in ein Altersheim. Dort angekommen scheint es zunächst gar keinen Notfall zugeben. - Als ein Fahrlehrer und seine Schülerin das Einparken üben, beobachten sie, wie ein passierender Fahrer am Steuer das Bewusstsein verliert ...
