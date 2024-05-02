Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 02.05.2024
Folge vom 02.05.2024: Hoch hinaus

43 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12

Ein 27-Jähriger stürzt beim Freiklettern in die Tiefe. Falk Schumacher ist vor Ort nicht nur Rettungskraft, sondern auch Seelsorger. - Ein junger Radsportler will seiner Mutter aus den Schulden helfen. Doch sein Plan endet lebensgefährlich. - Und: Ein Unfall beim Liebesspiel wird für Philipp Stehling und Thomas Schmidt zu einem außergewöhnlichen Einsatz.

