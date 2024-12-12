Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

23 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

Seniorin Maria Berg erleidet schwere Verbrennungen im Gesicht, als ihre Nasenbrille explodiert. Obwohl alles auf Rauchen trotz der Sauerstoffzufuhr über die Nasenbrille hinweist, bestreitet die alte Dame dies. Während die Sanitäter Patrick Eschbach und Vanessa Bockius sie behandeln, bleibt das Rätsel: Was ist wirklich passiert?

