NOTRUF

Zwei Jugendliche, ein Roller, ein Desaster

SAT.1Folge vom 26.05.2025
NOTRUF

Folge vom 26.05.2025: Zwei Jugendliche, ein Roller, ein Desaster

23 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12

Betrunken fahren ist gefährlich und dumm - und trotzdem machen es immer wieder Menschen. Zwei Jugendliche fahren betrunken mit dem Roller und verletzten sich schwer - doch während der Behandlung durch Rettungssanitäterin Franziska Bender wird der Fall noch dramatischer. Werden die Rettungskräfte den verunfallten Jugendlichen helfen können?

