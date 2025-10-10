Blut, Alkohol und ein schwacher MagenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 10.10.2025: Blut, Alkohol und ein schwacher Magen
23 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Ein harmloser Sturz mit dramatischen Folgen: Nach einem Party-Unfall muss Ronny gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht werden. Doch nicht nur seine Kopfverletzung sorgt für Komplikationen - auch ein Retter kämpft plötzlich mit eigenen Problemen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1