NOTRUF

SAT.1Folge vom 10.10.2025
23 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Ein harmloser Sturz mit dramatischen Folgen: Nach einem Party-Unfall muss Ronny gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht werden. Doch nicht nur seine Kopfverletzung sorgt für Komplikationen - auch ein Retter kämpft plötzlich mit eigenen Problemen.

