Mit der Seilbahn ins UnglückJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 29.09.2025: Mit der Seilbahn ins Unglück
23 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
Schwere Verletzung im jugendlichen Leichtsinn: Ein 17-Jähriger surft auf einer Spielplatz-Seilbahn, stürzt und bleibt schwerverletzt liegen. Die Retter um Philipp Stehling und Thomas Schmidt haben alle Hände voll zu tun, denn nicht nur der Gestürzte braucht Hilfe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1