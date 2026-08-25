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NOTRUF

Widerspenstig und wiederbelebt

SAT.1Folge vom 25.08.2026
Widerspenstig und wiederbelebt

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NOTRUF

Folge vom 25.08.2026: Widerspenstig und wiederbelebt

23 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Eine schwangere Frau erleidet einen so großen Blutverlust, dass nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Leben ihres Babys in Gefahr gerät. - Aus einem routinemäßigen Krankentransport wird ein dramatischer Kampf um das Leben einer Frau. Gelingt es Andreas Drobeck, das Leben seiner Patientin zu retten?

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