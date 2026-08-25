Widerspenstig und wiederbelebtJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 25.08.2026: Widerspenstig und wiederbelebt
23 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Eine schwangere Frau erleidet einen so großen Blutverlust, dass nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Leben ihres Babys in Gefahr gerät. - Aus einem routinemäßigen Krankentransport wird ein dramatischer Kampf um das Leben einer Frau. Gelingt es Andreas Drobeck, das Leben seiner Patientin zu retten?
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1