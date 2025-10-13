Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Reanimation auf dem Friedhof

SAT.1Folge vom 13.10.2025
Reanimation auf dem Friedhof

Reanimation auf dem FriedhofJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 13.10.2025: Reanimation auf dem Friedhof

23 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Eine Frau bricht während der Beerdigung ihrer Schwiegertochter zusammen. Die eintreffenden Retter um Pascal Piech müssen mit allen Mitteln um das Leben der 62-Jährigen kämpfen, doch es gibt ein Problem: Die Frau bleibt nicht die einzige Patientin ...

Alle verfügbaren Folgen