NOTRUF
Folge vom 04.02.2026: Lebendig skalpiert
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "NOTRUF". // Lebendig skalpiert: Nach einem schweren Verkehrsunfall wird der unter Schock stehende Marko Werner blutüberströmt gefunden, während sein Freund Sven Schiffer schwer verletzt im Unfallwagen eingeklemmt ist. Sven erleidet eine Skalpierungsverletzung sowie Knochenbrüche und muss schnellstmöglich vom Rettungsteam geborgen werden.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
