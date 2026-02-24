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NOTRUF

Mein eigener Unfall

SAT.1Folge vom 24.02.2026
Mein eigener Unfall

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NOTRUF

Folge vom 24.02.2026: Mein eigener Unfall

23 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Christian Strzoda kollabiert am Steuer und verursacht einen Unfall - was steckt hinter seinem Zusammenbruch? Ein Retter über alarmierende Warnsignale des Körpers und wie es ist, plötzlich selbst Patient zu sein. - Die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt behandeln einen Lehrer mit Verdacht auf Herzinfarkt - doch dann stellt sich heraus, dass etwas ganz anders dahinter steckt ...

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