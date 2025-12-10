Eskalierende HyperventilationJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 10.12.2025: Eskalierende Hyperventilation
23 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Auf dem Heimweg vom Volksfest ringt die 16-jährige Luisa plötzlich nach Luft. Ihre Freundinnen tun das einzig Richtige: Sie rufen die 112. Doch was für Rettungssanitäter Leon Dobsza zunächst, wie eine einfache Hyperventilation aussieht, entpuppt sich als etwas viel Gefährlicheres.
