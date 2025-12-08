Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Folge vom 08.12.2025
23 Min. Ab 12

Wettrennen mit dem Tod: Nach einem Verkehrsunfall ist Daniel Niemeyer mit schwersten Verletzungen hilflos im Wrack seines Wagens eingeklemmt. Die Retter um Christian Strzoda können den 37-Jährigen zwar befreien, doch dann geht der Kampf um das Leben des Opfers erst wirklich los.

