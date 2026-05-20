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Oberösterreich heute vom 20.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1122vom 20.05.2026
Oberösterreich heute vom 20.05.2026

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Folge 1122: Oberösterreich heute vom 20.05.2026

23 Min.Folge vom 20.05.2026

Schwierigkeiten der Umsatzsteuersenkung diskutiert | Immobilienprozess Traunsee: Angeklagter freigesprochen | Linzer ÖVP fordert Alkoholverbotszone | Einsparungen für Universitäten scharf kritisiert | Unfälle im Garten häufen sich | Nachfrage nach "Freie Schulen" groß | Meldungen | SV Ried darf von Europacup-Teilnahme träumen | Gernot Kulis präsentiert neues Programm "Ich kann nicht anders" | Bild des Tages

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