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Oberösterreich heute vom 29.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1131vom 29.05.2026
Oberösterreich heute vom 29.05.2026

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Folge 1131: Oberösterreich heute vom 29.05.2026

20 Min.Folge vom 29.05.2026

Entwarnung bei Ebola-Verdachtsfall | Sorge um Uni-Budgets groß | Stefan Koch (Universität Linz) über über Budget-Kürzungen | Abstimmung über Umwelt-, Naturschutz- und Sozialforderungen | Meldungen | Hochmair als Jedermann im Meierhof der Burg Clam | Hunderte Freiwillige bringen Kinofilm "Kuahstadt Dilemma" zustande | Bild des Tages: Junge Füchse

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