Das Wunderteam
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Das Wunderteam
"Das Wunderteam" erzählt die Geschichte der legendären österreichischen Nationalmannschaft der 1930er Jahre modern und nahbar, als hätten die Spieler damals Smartphones und Social Media genutzt. Die Serie verbindet aufwendig produzierte Spielszenen mit Archivmaterial und eröffnet so einen völlig neuen Blick auf diese außergewöhnliche Fußballära.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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