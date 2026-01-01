Das Sacher. In bester Gesellschaft
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Das Sacher. In bester Gesellschaft
Anna Sacher ist dreiunddreißig und verwitwet mit drei Kindern. Das berühmte Hotel soll verkauft werden. Eine Frau darf den Betrieb nicht alleine weiterführen. Während Anna um ihre Existenz kämpft, verkehren in ihrem Haus zwei jungvermählte Paare, die österreichischen Adeligen von Traunstein und die Aderholds aus Berlin. Ihre Schicksale werden sich bald auf das heftigste überkreuzen.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16Angst, ANGST
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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