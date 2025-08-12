Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich - Die ganze Geschichte

Österreich - Die ganze Geschichte (1/10): Krieger und Baumeister

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 12.08.2025
Österreich - Die ganze Geschichte (1/10): Krieger und Baumeister

Österreich - Die ganze Geschichte (1/10): Krieger und BaumeisterJetzt kostenlos streamen

Österreich - Die ganze Geschichte

Folge 1: Österreich - Die ganze Geschichte (1/10): Krieger und Baumeister

44 Min.Folge vom 12.08.2025

Jeder kennt die Geschichte um Richard Löwenherz, doch kaum jemand weiß, was das für ihn gezahlte Lösegeld in Österreich bewirkt hat. Und auch nicht, welche Rolle die Kreuzzüge bei Österreichs Werden als Land gespielt haben. „Österreich – die ganze Geschichte“ heißt die 40-teilige Serie, in der die Historie unseres Landes von den Anfängen an erzählt wird. In Folge eins geht es um die Rodungen in Österreichs Urwald und den Beginn der heimischen Infrastruktur, die sich im Mittelalter parallel zur Kreuzzugszeit vollzogen. Bildquelle: ORF/Ranfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreich - Die ganze Geschichte
ORF III
Österreich - Die ganze Geschichte

Österreich - Die ganze Geschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen