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Österreich - Die ganze Geschichte

Österreich - Die ganze Geschichte (10/10): Am Schafott der Freiheit

ORF IIIStaffel 1Folge 10vom 02.07.2026
Österreich - Die ganze Geschichte (10/10): Am Schafott der Freiheit

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Österreich - Die ganze Geschichte

Folge 10: Österreich - Die ganze Geschichte (10/10): Am Schafott der Freiheit

43 Min.Folge vom 02.07.2026

Als Franz Hebenstreit nach dem Wiener „Jakobinerprozess“ zum Galgen schreitet, ist die Idee, für die er sterben wird, gerade erst geboren. Mit aller Kraft wehrt sich das Kaiserhaus gegen die Vorstellung, dass das Volk die Macht übernehmen sollte. Im Gegenteil – mit Reformen festigen Maria Theresia und Joseph II. die Monarchie, die von da ab in Österreich noch eineinhalb Jahrhunderte währte. Andreas Pfeifer und Mariella Gittler gehen in Folge zehn von „Österreich – die ganze Geschichte“, unterstützt von umfassenden Spielszenen, an die Wiege unseres heutigen politischen Systems und erzählen das dramatische Ringen darum. Bis dieser Kampf in die Ausrufung der Republik mündete, dauerte es noch lange. Foto: ORF/Ranfilm

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