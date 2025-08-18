Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich - Die ganze Geschichte

Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Der Hexenprozess

ORF IIIStaffel 1Folge 7vom 18.08.2025
Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Der Hexenprozess

Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Der HexenprozessJetzt kostenlos streamen

Österreich - Die ganze Geschichte

Folge 7: Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Der Hexenprozess

45 Min.Folge vom 18.08.2025

Wer einmal in die Mühlen der Inquisition geriet, kam kaum je wieder unbeschadet heraus. Eine von vielen, auf die das zutrifft, ist die Mutter des berühmten Mathematikers Johannes Kepler, Katharina. Durch eine Verleumdung beschuldigt, stand sie Prozess und Folter durch, überlebte ihren Freispruch aber nur kurz. Es ist nur eine Geschichte von vielen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, der Europa verheerte und entvölkerte. Rund um Kepler, der in Graz, Linz und Prag gewirkt hat, erzählt Folge sieben dieser neuen ORFIII-Serie den langen Weg unserer Gesellschaft zu Menschlichkeit und gegenseitiger Toleranz. Aufwändige Spielszenen geben die ganze Dramatik von Keplers Leben wieder und lassen uns in eine Welt eintauchen, die uns zum Glück heute fremd ist. Moderation: Andreas Pfeifer und Mariella Gittler, Regie: Valentin Badura Bildquelle: ORF/Ranfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreich - Die ganze Geschichte
ORF III
Österreich - Die ganze Geschichte

Österreich - Die ganze Geschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen