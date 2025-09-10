Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich in Zahlen

Klischeeland Österreich

ATVStaffel 3Folge 1vom 10.09.2025
Klischeeland Österreich

Klischeeland ÖsterreichJetzt kostenlos streamen

Österreich in Zahlen

Folge 1: Klischeeland Österreich

48 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 6

Österreicher gelten oft als unfreundlich, angeblich fährt hier jeder Ski. Jugendliche gelten als faul, Italiener sollen ständig Pasta essen. Doch ab wann wird aus einem harmlosen Klischee ein Vorurteil?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Österreich in Zahlen
ATV
Österreich in Zahlen

Österreich in Zahlen

Alle 2 Staffeln und Folgen