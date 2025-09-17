Worin sind wir gut, worin sind wir schlecht?Jetzt kostenlos streamen
Österreich in Zahlen
Folge 2: Worin sind wir gut, worin sind wir schlecht?
49 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 6
Worin sind wir Österreicher eigentlich gut – und worin eher nicht? Ganz klar: beim Zugfahren sind wir gut. Autofahren ist dagegen nicht so unser Ding: Mit 7.770 Kilometern pro Nase liegen wir im unteren Drittel Europas.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: ATV & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4