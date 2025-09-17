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Österreich in Zahlen

Worin sind wir gut, worin sind wir schlecht?

ATVStaffel 3Folge 2vom 17.09.2025
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Österreich in Zahlen

Folge 2: Worin sind wir gut, worin sind wir schlecht?

49 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 6

Worin sind wir Österreicher eigentlich gut – und worin eher nicht? Ganz klar: beim Zugfahren sind wir gut. Autofahren ist dagegen nicht so unser Ding: Mit 7.770 Kilometern pro Nase liegen wir im unteren Drittel Europas.

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