Folge 3: Österreich isst besser - Staffel 1 Folge 3 - Reisebüro
Sasha Walleczek, Österreichs Ernährungsberaterin Nr. 1, hat sich einiges vorgenommen. Sie wird nicht mehr nur mit zwei schwergewichtigen Kandidaten pro Sendung aufnehmen, vielmehr soll eine Gesundheitswelle ganz Österreich überrollen. Sasha Walleczek wird ganze Büros, Betriebe und Dörfer in Angriff nehmen und dort die Walleczek Methode einführen. Österreich muss gesünder werden und Gesundheit fängt bei der Ernährung an. Deswegen können sich die Zuseher auf unterschiedlichste Folgen freuen, in denen Sasha beispielsweise die Mitarbeiter eines Reisebüros, die Handwerker einer Dachdeckerfirma, die Schüler einer Hauptschule und sogar die Bewohner eines ganzen Dorfes ernährungstechnisch auf Vordermann bringt.
