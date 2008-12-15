Österreich isst besser - Staffel 2 Folge 1 - Was wurde aus... Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Österreich isst besser
Folge 1: Österreich isst besser - Staffel 2 Folge 1 - Was wurde aus... Teil 1
Was wurde aus den Kandidaten denen ATV Ernährungsexpertin Sasha Walleczek geholfen hat ihre Kilos purzeln zu lassen? Wie geht es ihnen Monate später? Haben sie es geschafft ihr Gewicht zu halten oder sind die Hosen wieder enger geworden? Sasha Walleczek will es wissen und besucht die Kandidaten ein zweites Mal um zu erfahren: „Was wurde aus…“ Wie ist es Hermann seither ergangen? Hermann hat rund 70 kg abgenommen seit ihm Sasha zum ersten Mal geholfen hat. Sein Leben hat sich sehr zum Positiven verändert, wäre da nicht die psychische Belastung durch die überschüssigen Hautlappen, die durch den enormen Gewichtsverlust entstanden sind und spielt mit dem Gedanken, sich einer Bauchdeckenstraffung zu unterziehen. Kann ihm Sasha bei seinem Problem erneut helfen?! Tina, die zweifache Mutter hat ihr Leben lang nur Süßes gegessen und litt an Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen und Energielosigkeit. Mit Sasha Walleczek hat sie es geschafft abzunehmen und auf Ihre Süßigkeiten zu verzichten, aber wie steht es um ihre begehrten Saucen? Haben sich diese vollständig aus Tina´s Kühlschrank verflüchtigt? Vroni, die gut gelaunte Köchin aus der Imbissstube hatte schon immer das Problem, dass sie täglich, durch ihre Arbeit, mit ungesundem Essen konfrontiert ist. Kann sie der Versuchung widerstehen und hält sich an Sasha´s Ratschläge? Und wie erging es den beiden lustigen Mitarbeitern der Firma "Das lachende Dach", Evelyn und Günther?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick