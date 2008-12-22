Österreich isst besser - Staffel 2 Folge 2 - Was wurde aus... Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Österreich isst besser
Folge 2: Österreich isst besser - Staffel 2 Folge 2 - Was wurde aus... Teil 2
72 Min.Folge vom 22.12.2008Ab 6
Was wurde aus den Kandidaten, denen ATV Ernährungsexpertin Sasha Walleczek geholfen hat ihre Kilos purzeln zu lassen? Wie geht es ihnen Monate später? Haben sie es geschafft ihr Gewicht zu halten oder sind die Hosen wieder enger geworden? Sasha Walleczek will es wissen und besucht die Kandidaten ein zweites Mal um zu erfahren: „Was wurde aus…“
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich isst besser
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4