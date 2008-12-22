Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich isst besser

Österreich isst besser - Staffel 2 Folge 2 - Was wurde aus... Teil 2

ATVStaffel 2Folge 2vom 22.12.2008
Österreich isst besser - Staffel 2 Folge 2 - Was wurde aus... Teil 2

Österreich isst besser - Staffel 2 Folge 2 - Was wurde aus... Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Österreich isst besser

Folge 2: Österreich isst besser - Staffel 2 Folge 2 - Was wurde aus... Teil 2

72 Min.Folge vom 22.12.2008Ab 6

Was wurde aus den Kandidaten, denen ATV Ernährungsexpertin Sasha Walleczek geholfen hat ihre Kilos purzeln zu lassen? Wie geht es ihnen Monate später? Haben sie es geschafft ihr Gewicht zu halten oder sind die Hosen wieder enger geworden? Sasha Walleczek will es wissen und besucht die Kandidaten ein zweites Mal um zu erfahren: „Was wurde aus…“

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Österreich isst besser
ATV
Österreich isst besser

Österreich isst besser

Alle 5 Staffeln und Folgen