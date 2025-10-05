Österreich packt aus! Kaufen oder Klumpert?
Folge 5: Springseil mal anders
49 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 6
Die Bambis sowie Walter und Susi Temmer testen das neue Autobett. Schweißtreibend wird es jedoch für Carmen und ihren Sohn Benji sowie für die Studentinnen-WG Jojo, Leni und Vali: Ein vollautomatisiertes Sport-Gadget verwandelt ein Kinderspiel in ein Hardcore-Workout. "Tippen statt Testen" ist das Motto des Geschwisterpaares Lisi und Manfred sowie der Influencer Maria und Alin. Ist die futuristische Lasertastatur der neueste Trend?
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4