Österreich packt aus! Kaufen oder Klumpert?

Die ideale Temperatur

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 12.10.2025
Die ideale Temperatur

Folge 6: Die ideale Temperatur

48 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 6

"Sleeping in my Car": Das können die Bambis im Familienvan und die Temmers im Luxusmobil - sofern das neue Autobett überzeugt. Schweißtreibend wird es für Carmen und Sohn Benji sowie für die Studentinnen-WG mit Koch Vali mit einem innovativen Sport-Gadget. Soso und Alexander und das Mutter-Sohn-Gespann Gabi und Luis unterziehen einen Allesschäler einem Praxistest. Und die Geschwister Lisi und Manfred sowie die Influencer Maria und Alin wagen sich an eine Lasertastatur.

