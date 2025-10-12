Österreich packt aus! Kaufen oder Klumpert?
Folge 6: Die ideale Temperatur
48 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 6
"Sleeping in my Car": Das können die Bambis im Familienvan und die Temmers im Luxusmobil - sofern das neue Autobett überzeugt. Schweißtreibend wird es für Carmen und Sohn Benji sowie für die Studentinnen-WG mit Koch Vali mit einem innovativen Sport-Gadget. Soso und Alexander und das Mutter-Sohn-Gespann Gabi und Luis unterziehen einen Allesschäler einem Praxistest. Und die Geschwister Lisi und Manfred sowie die Influencer Maria und Alin wagen sich an eine Lasertastatur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich packt aus! Kaufen oder Klumpert?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4