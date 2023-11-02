Treffpunkt SozialmärkteJetzt kostenlos streamen
Österreich unzensiert - Kurioser Alltag
Folge 1: Treffpunkt Sozialmärkte
50 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6
Die untere Sozialschicht muss sparen, am einfachsten beim Essen. Die Sozialmärkte sind da ein willkommener Ort, wo die unterschiedlichsten Menschen zusammentreffen mit einem Ziel: Überleben.
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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 3: ATV
Enthält Produktplatzierungen