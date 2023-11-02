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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag

Treffpunkt Sozialmärkte

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 02.11.2023
Treffpunkt Sozialmärkte

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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag

Folge 1: Treffpunkt Sozialmärkte

50 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6

Die untere Sozialschicht muss sparen, am einfachsten beim Essen. Die Sozialmärkte sind da ein willkommener Ort, wo die unterschiedlichsten Menschen zusammentreffen mit einem Ziel: Überleben.

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