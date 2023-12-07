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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag

Im Herzen von Ottakring

PULS 4Staffel 2Folge 6vom 07.12.2023
Im Herzen von Ottakring

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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag

Folge 6: Im Herzen von Ottakring

49 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12

Ottakring ist ein Bezirk der Gegensätze. Balkan, Orient und Wiener Segen gepaart mit szenischem Mulit-Kulti und traditionellem Wochenmarkt. Der ehemalige Arbeitsbezirk gilt heute als sozialer Hotspot.

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