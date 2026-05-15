Österreich unzensiert - Kurioser Alltag
Folge 2: In Floridsdorf
49 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Direkt an der Brünner Straße liegt inmitten von Gemeindebauten der Floridsdorfer Markt, auch als Schlinger Markt bekannt. Dort trifft sich Alt und Jung von nah und fern. Wiens zweitgrößter Gemeindebezirk ist für viele Nicht-Floridsdorfer:innen vor allem durch negative Schlagzeilen bekannt, aber wie fühlt es sich an dort zu leben? Und wie schafft man es trotz kultureller Unterschiede, tatsächlich gut miteinander auszukommen?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Österreich unzensiert - Kurioser Alltag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 3: ATV
Enthält Produktplatzierungen