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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag

In Floridsdorf

ATVStaffel 3Folge 2vom 15.05.2026
In Floridsdorf

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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag

Folge 2: In Floridsdorf

49 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Direkt an der Brünner Straße liegt inmitten von Gemeindebauten der Floridsdorfer Markt, auch als Schlinger Markt bekannt. Dort trifft sich Alt und Jung von nah und fern. Wiens zweitgrößter Gemeindebezirk ist für viele Nicht-Floridsdorfer:innen vor allem durch negative Schlagzeilen bekannt, aber wie fühlt es sich an dort zu leben? Und wie schafft man es trotz kultureller Unterschiede, tatsächlich gut miteinander auszukommen?

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