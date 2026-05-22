Österreich unzensiert - Kurioser Alltag
Folge 3: Im Beisl
48 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Das Wiener Beisl ist mehr als ein Wirtshaus - es ist ein sozialer Anker im urbanen Alltag. Lokale wie das "Beisl am Eck" in Hernals bieten nicht nur Pensionisten oder Alleinstehenden einen niederschwelligen Treffpunkt. Hier findet statt, was anderswo verloren geht: echte Begegnung ohne Inszenierung. Zwischen Gemeindebauten und Villen existieren diese unscheinbaren Orte noch, doch die Tradition gerät zunehmend unter Druck.
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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 3: ATV
Enthält Produktplatzierungen