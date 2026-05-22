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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag

Im Beisl

ATVStaffel 3Folge 3vom 22.05.2026
Im Beisl

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Österreich unzensiert - Kurioser Alltag

Folge 3: Im Beisl

48 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Das Wiener Beisl ist mehr als ein Wirtshaus - es ist ein sozialer Anker im urbanen Alltag. Lokale wie das "Beisl am Eck" in Hernals bieten nicht nur Pensionisten oder Alleinstehenden einen niederschwelligen Treffpunkt. Hier findet statt, was anderswo verloren geht: echte Begegnung ohne Inszenierung. Zwischen Gemeindebauten und Villen existieren diese unscheinbaren Orte noch, doch die Tradition gerät zunehmend unter Druck.

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