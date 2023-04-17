Österreich unzensiert
Folge 1: Favorit'n Blues
48 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 6
Wiener Originale, schräge Lebenskünstler und indische Straßenverkäufer auf einem Fleck: Wie leben die verschiedenen Kulturen im 10. Bezirk zusammen? Was denken die Bewohner aus Favoriten über ihren Bezirk und die Multi-Kulti Gesellschaft?
