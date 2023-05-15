Österreich unzensiert
Folge 5: Waffenliebe
47 Min.Folge vom 15.05.2023Ab 12
Land der Berge, Land der Jäger, Land der vielen Waffenträger. Der Trend zum eigenen Sport- und Jagdgerät steigt: Mehr als 1 Millionen Waffen sind in Österreich registriert. Vom Bogenschützen bis zum Schwertschmied ist alles dabei.
