47 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 12
Feiern liegt den Österreichern im Blut. Und da finden sich nicht nur gehörig Promille, sondern auch ganz viel Sehnsucht, Liebe und jede Menge Spaß. Von den Apres Ski Hütten über Single-Parties im Tanzlokal oder den Gipfelstürmern am Stuhleck, beim Feiern kommen die Leute zusammen.
Altersfreigabe:
12
