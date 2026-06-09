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Österreichs 7 WM-Abenteuer

Österreichs 7 WM-Abenteuer: Von Matthias Sindelar bis Andreas Herzog, vom Wunderteam über Cordoba bis zur Schande von Gijon

ORF1Staffel 1Folge 1vom 09.06.2026
Österreichs 7 WM-Abenteuer: Von Matthias Sindelar bis Andreas Herzog, vom Wunderteam über Cordoba bis zur Schande von Gijon

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Österreichs 7 WM-Abenteuer

Folge 1: Österreichs 7 WM-Abenteuer: Von Matthias Sindelar bis Andreas Herzog, vom Wunderteam über Cordoba bis zur Schande von Gijon

51 Min.Folge vom 09.06.2026

Österreichs Nationalteam schreibt seit fast 100 Jahren WM-Geschichte – mal heroisch, mal dramatisch, manchmal beschämend. Von Skandalen über Sensationssiege bis zu legendären Momenten: Diese Doku zeigt die größten Höhen und tiefsten Tiefen einer Mannschaft, die selten dabei war, aber immer für Gesprächsstoff sorgte. Bildquelle: ORF

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