One Piece
Folge vom 11.12.2025: Die neue Ära bricht an! - Die Wut vom Kaiser der Meere, Shanks!
24 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Die Akazaya-Samurai kämpfen noch immer gegen den Marine Admiral Ryokugyu. Auch Momonosuke ist mittlerweile in die Auseinandersetzung involviert, da er sich als Shogun dazu verpflichtet fühlt, sein Land zu verteidigen. Law, Robin und Sukiyaki erforschen währenddessen die Untergrundwelt Wa no Kunis.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS