Die Ankunft der Noah. Die Fischmenscheninsel vor der Zerstörung!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.04.2026: Die Ankunft der Noah. Die Fischmenscheninsel vor der Zerstörung!
24 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Auf der Fischmenscheninsel ist König Neptun völlig außer sich, als sich die riesige Noah auf sie zu bewegt. Sein Sohn Fukaboshi meint, dass das gewaltige Schiff nur ein Relikt aus der Vergangenheit sei und keinen Nutzen habe. Doch sein Vater erklärt ihm, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass es verboten sei, das Schiff bis zu einem bestimmten Tag zu bewegen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1-2, Season 13-14: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation