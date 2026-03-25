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One Piece

Das Ende eines Helden. Fisher Tiger's Geheimnis.

ProSieben MAXXFolge vom 25.03.2026
Das Ende eines Helden. Fisher Tiger's Geheimnis.

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One Piece

Folge vom 25.03.2026: Das Ende eines Helden. Fisher Tiger's Geheimnis.

24 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Fisher Tiger bringt Koala, wie versprochen, zurück auf ihre Heimatinsel. Währenddessen macht Arlong immer wieder Stimmung gegen die Menschen. Er versteht Fisher Tigers positive Einstellung gegenüber den verhassten Menschen nicht. Als Tiger Koala in ihr Dorf bringen will, wird er von Marinesoldaten überrascht, die ihm bereits aufgelauert haben.

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