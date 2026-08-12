Mach's gut! - Bellamys Schlag zum AbschiedJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.08.2026: Mach's gut! - Bellamys Schlag zum Abschied
24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Die Lage spitzt sich so weit zu, dass die Marine sich gezwungen sieht, die Bevölkerung zu evakuieren. Im Königspalast versucht Ruffy derweil noch immer, Bellamy zur Vernunft zu bringen. Doch um De Flamingos Auftrag auszuführen, ist dieser gerne bereit sein Leben zu geben - denn nur so erfüllt sich sein größter Traum.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation