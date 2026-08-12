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One Piece

Mach's gut! - Bellamys Schlag zum Abschied

ProSieben MAXXFolge vom 12.08.2026
Mach's gut! - Bellamys Schlag zum Abschied

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One Piece

Folge vom 12.08.2026: Mach's gut! - Bellamys Schlag zum Abschied

24 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Die Lage spitzt sich so weit zu, dass die Marine sich gezwungen sieht, die Bevölkerung zu evakuieren. Im Königspalast versucht Ruffy derweil noch immer, Bellamy zur Vernunft zu bringen. Doch um De Flamingos Auftrag auszuführen, ist dieser gerne bereit sein Leben zu geben - denn nur so erfüllt sich sein größter Traum.

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