Die Klinge des eisernen Willens - Der Gamma Knife Gegenangriff!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 13.08.2026: Die Klinge des eisernen Willens - Der Gamma Knife Gegenangriff!
24 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
De Flamingo unterbreitet Law ein Angebot: Wenn dieser ihm mit Hilfe seiner Teufelskräfte Unsterblichkeit verleiht, erfüllt er ihm im Gegenzug einen Wunsch. Der Strohhut geht auf das Angebot ein und bittet den Samurai um das Unmögliche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation