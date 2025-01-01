One Tree Hill
Folge 21: Schatzsuche
41 Min.Ab 12
Nathan kümmert sich rührend um Haley, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Und Quinn lenkt Jamie ab, indem sie eine Schatzsuche durch Tree Hill organisiert. Julian ist gestreßt mit allen Vorbereitungen als das Debut seines Films immer näher rückt.
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
