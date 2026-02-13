ORF III AKTUELL am Abend vom 13.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Münchner Sicherheitskonferenz hat begonnen | Nach Personaldebatte: SPÖ um Einigkeit bemüht | Pilnacek: Neues Gutachten bestätigt Tod durch Ertrinken | Stronach-Prozess startet in Toronto | Trump hebt Klimaschutzregeln auf | Millionenbetrug mit Tickets im Louvre | Einbrecher erschossen: Mordanklage in Salzburg | Ohne Führerschein gegen Tunnelwand in Vorarlberg | Neue Besatzung auf dem Weg zur ISS | Wetter
