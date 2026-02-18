ORF III AKTUELL am Abend vom 18.02.2026Jetzt kostenlos streamen
ORF III Aktuell am Abend
Folge vom 18.02.2026
13 Min.Folge vom 18.02.2026
Bundespräsident Van der Bellen für Verlängerung der Wehrpflicht | Ukraine: Friedensgespräche in Genf abgebrochen | Wiederkehr plant mittleres Management für Schulen | Politischer Aschermittwoch der ÖVP und der FPÖ | Verbund relativiert Strompreissenkung | Tote bei Lawinenabgängen in Tirol | Beginn der Fastenzeit | Wetter
