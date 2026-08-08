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Ö1 Mittagsjournal: AK-Präsidentin Anderl: "Es liegt an uns allen, geschlossen unterwegs zu sein"

ORF2Staffel 1Folge 32vom 08.08.2026
Ö1 Mittagsjournal: AK-Präsidentin Anderl: "Es liegt an uns allen, geschlossen unterwegs zu sein"

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Folge 32: Ö1 Mittagsjournal: AK-Präsidentin Anderl: "Es liegt an uns allen, geschlossen unterwegs zu sein"

6 Min.Folge vom 08.08.2026

Burgenland Landeshauptmann Doskozil hat seine ersten Interviews nach der Kehlkopf-OP für massive Kritik an der Bundes-SPÖ genützt und dabei Parteichef Babler recht unverblümt zum Rücktritt aufgefordert, weil Umfragen die SPÖ mittlerweile weit unter 20 Prozent sehen. Hat Doskozil recht? Dazu AK-Präsidentin Renate Anderl. Sendungshinweis: ZIB 13, 08. August 2026, 13 Uhr in ORF 2

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