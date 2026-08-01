Ö1-Mittagsjournal: Klimaforscher Christian GrieblerJetzt kostenlos streamen
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Folge 31: Ö1-Mittagsjournal: Klimaforscher Christian Griebler
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Europa hat in diesem Sommer mit anhaltender Trockenheit zu kämpfen. Auch in Teilen Österreichs kommt es zu Wasserknappheit. Warum hier gegenwärtig nicht einmal die schmelzenden Gletscher Abhilfe schaffen, erklärte der Ökologe und Klimaforscher Christian Griebler im Ö1-Mittagsjournal. Sendungshinweis: ZIB 13, 01. August 2026, 13 Uhr in ORF 2
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