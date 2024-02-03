Vom chaotischen Hobbyraum zum stylischen BüroJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Vom chaotischen Hobbyraum zum stylischen Büro
24 Min.Folge vom 03.02.2024Ab 6
Heute erhält Content Creator Jessica aus Gütersloh Hilfe von Ordnungs-Expertin Isabella. Im Arbeitszimmer ist das Chaos ausgebrochen oder wie es Ehemann Sören treffend beschreibt „eine Lawine ist durchs Zimmer gefegt!“. Kein Problem für Isabella, die der jungen Familie hilft nachhaltig Ordnung ins Chaos zu bringen. Zuerst muss jedoch dringend ausgemistet werden. Nach der Verwandlung erstrahlt der Raum in neuem Glanz und ist endlich genauso „instagrammable“ wie der Rest der Wohnung.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
