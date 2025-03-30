Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Vom ungemütlichen Kellerraum zum stylischen Sportstudio

sixxStaffel 4Folge 8vom 30.03.2025
Vom ungemütlichen Kellerraum zum stylischen Sportstudio

Folge 8: Vom ungemütlichen Kellerraum zum stylischen Sportstudio

23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Heute erhalten Janine und ihre Tochter Emily aus Leipzig Hilfe von Ordnungs-Expertin Isabella. Bei ihrem Einzug haben die beiden sich über ihren großen Keller gefreut. Doch es verging nicht viel Zeit, da war er auch schon mit allerhand Kram vollgestellt. Dabei gab es doch so ambitionierte Pläne für eine Fitnessecke. Kein Problem für Isabella, die mit praktischen Ideen für Ordnung im Keller sorgt und auch noch Platz für den Crosstrainer findet. Jetzt kann endlich trainiert werden!

